VIDEO | I cameraman invitano The Rock ad accelerare i tempi e finire il suo promo

Freddie Scappaticci threatens BBC reporter: Freddie Scappaticci, believed to be the army informant Stakeknife, threatens a BBC reporter and cameraman in 2003. Chris Buckler was filming outside Mr Scappaticci's home when he was approached. The ...bbc.co.uk

cameraman di Telereggio aggredito: la condanna dell’Ordine dei giornalisti. VIDEO: REGGIO EMILIA – L’Ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna condanna l’aggressione subita ieri dal nostro cameraman Simone Incerti. Un episodio accaduto a margine del drammatico infortunio sul lavoro ...reggionline

Atacama 360, da Bollate la VIDEO factory di detenuti che crea podcast e docufilm: «Atacama è il luogo più inospitale della terra: un immenso deserto che si estende dal Perù al Cile. Ma è anche il luogo al mondo dove si vedono ...ilsole24ore