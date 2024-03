Viaggio nell’Estremadura e nei suoi sapori

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 9 marzo 2024) Sembra perdersi nell’infinito la strada che da Salamanca porta a Plasencia: spazi immensi, ampie radure interrotte da boschi di querce, la dehesa lambisce la solennità della sierra de Gredos. La luce qui è assoluta, e all’ombra dei lecci pascolano liberi grandi, bellissimi tori neri, mentre le ghiande sono il mangime per maiali che si muovono bradi. L’Estremadura è così, remota e un po’ selvaggia. È difficile imbattersi in turisti italiani in questo squarcio di Spagna al confine con il Portogallo: Extrema Dorii per i latini indicava la posizione delle terre poste a Sud del bacino del Duero. Questa è la corretta etimologia del nome e non, come alcuni suggeriscono con grande effetto, estrema et dura, a sottolineare la fatica di una terra arida e infeconda. Una terra che si apre all’improvviso al bianco e al profumo nella fioritura dei ciliegi a primavera nella valle del Jerte, che si ...