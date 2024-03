Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 9 marzo 2024)DEL 9 MARZOORE 19.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE, PER TRAFFICO INTENSO, TROVIAMO RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE A24TERAMO E LA RUSTICA. PER UN INCIDENTE CI SONO CODE SULL’ARDEATINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASTEL DI LEVA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. IN VIA APPIA, PER TRAFFICO, SI PROCEDE A RILENTO NEI PRESSI DI ALBANO E GENZANO SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI. ED INFINE, DOMANI MATTINA, A PARTIRE DALLE 7, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “VOLA CIAMPINO”, VERRÀ CHIUSO AL TRANSITO VIALE KENNEDY PER I VEICOLI PROVENIENTI DA VIA DEI SETTE METRI E DIRETTI A CIAMPINO. SINO A CESSATE ESIGENZE, PREVISTE DEVIAZIONI DI PERCORSO PER I BUS ...