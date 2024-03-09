Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2024 ore 19:30 (Di sabato 9 marzo 2024) Viabilità DEL 9 MARZO 2024 ORE 19.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, PER TRAFFICO INTENSO, TROVIAMO RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE A24 Roma TERAMO E LA RUSTICA. PER UN INCIDENTE CI SONO CODE SULL’ARDEATINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASTEL DI LEVA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. IN VIA APPIA, PER TRAFFICO, SI PROCEDE A RILENTO NEI PRESSI DI ALBANO E GENZANO SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI. ED INFINE, DOMANI MATTINA, A PARTIRE DALLE 7, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “VOLA CIAMPINO 2024”, VERRÀ CHIUSO AL TRANSITO VIALE KENNEDY PER I VEICOLI PROVENIENTI DA VIA DEI SETTE METRI E DIRETTI A CIAMPINO. SINO A CESSATE ESIGENZE, PREVISTE DEVIAZIONI DI PERCORSO PER I BUS ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
Viabilità DEL 9 MARZO 2024 ORE 18.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PRUDENZA PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULLA A1 FIRENZE Roma PER ... (romadailynews)
Viabilità DEL 9 MARZO 2024 ORE 17.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio ATTENZIONE PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULLA A1 FIRENZE Roma ... (romadailynews)
Viabilità DEL 9 MARZO 2024 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE-Roma A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE ... (romadailynews)
Video di Tendenza
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma