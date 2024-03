Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 9 marzo 2024)DEL 9 MARZOORE 18.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPRUDENZA PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULLA A1 FIRENZEPER UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DEL KM 459+000, SI SONO FORMATE CODE TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE DI FIRENZE. IL VEICOLO INCIDENTATO SI TROVA TRA LA PRIMA E LA SECONDA CORSIA E IL TRAFFICO DEFLUISCE SOLO SULLA CORSIA DI EMERGENZA. ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE QUI PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E ARDEATINA E PIÙ AVANTI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA TOGLIATTI E FIORENTINI VERSO IL CENTRO. CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA. DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL ...