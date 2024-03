Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 9 marzo 2024)DEL 9 MARZOORE 17.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAATTENZIONE PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULLA A1 FIRENZEPER UN INCIDENTE SEGNALATO NEI PRESSI DEL KM 459+000, SI SONO FORMATE CODE TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE DI FIRENZE. CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI CI SONO CODE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA. INFINE, RALLENTAMENTI SULLA VIA APPIA IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO E GENZANO. DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO Servizio fornito da Astral