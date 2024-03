Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 9 marzo 2024)DEL 9 MARZOORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE-A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTI PIU’ VEICOLI CI SONO INCOLONNAMENTI TRA FABRO E CHIUSI IN DIREZIONE FIRENZE; SEMPRE SULLA A1 SEGNALATI ALTRI DUE INCIDENTI, RISPETTIVAMENTE TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE, E PIU’ A SUD SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE, TRA ANAGNI E FERENTINO VERSO NAPOLI; INCIDENTE ANCHE SULLA DIRAMAZIONENORD ALL’ALTEZZA DI FIANONO IN DIREZIONE NORD, RACCOMANDIAMO QUINDI LA DOVUTA PRUDENZA. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral