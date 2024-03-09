Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2024 ore 12:30 (Di sabato 9 marzo 2024) Viabilità DEL 9 MARZO 2024 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1 FIRENZE-Roma: A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTI PIU’ VEICOLI CI SONO INCOLONNAMENTI TRA FABRO E CHIUSI IND IREZIONE FIRENZE; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA; CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; RIGUARDO ALLE CONSOLARI, RALLENTAMENTI SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLA CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, E CASILINA TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
APPROVATO IL PIANO PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ NELLA REGIONE LAZIO
Viabilità DEL 9 MARZO 2024 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE SI PROCEDE A ... (romadailynews)
Viabilità DEL 9 MARZO 2024 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NON CI SONO SEGNALazioNI DI RILIEVO, AL MOMENTO, ... (romadailynews)
Viabilità DEL 9 MARZO 2024 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA ... (romadailynews)
Video di Tendenza
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma