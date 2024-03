Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

DEL 9 MARZOORE 12.20 UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E' IN VIAGGIO SULLA A1 FIRENZE-: A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTI PIU' VEICOLI CI SONO INCOLONNAMENTI TRA FABRO E CHIUSI IND IREZIONE FIRENZE; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA; CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; RIGUARDO ALLE CONSOLARI, RALLENTAMENTI SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLA CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, E CASILINA TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI;