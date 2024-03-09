Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2024 ore 11:30 (Di sabato 9 marzo 2024) Viabilità DEL 9 MARZO 2024 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA; CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, MENTRE RIGUARDO ALLE CONSOLARI CI SONO RALLENTAMENTI SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLA CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, E CASILINA TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA; PROSEGUENDO SULLA CASILINA SEGNALIAMO INOLTRE ULTERIORI CODE ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO IN DIREZIONE DI PALESTRINA. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynews
APPROVATO IL PIANO PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ NELLA REGIONE LAZIO
Viabilità DEL 9 MARZO 2024 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NON CI SONO SEGNALazioNI DI RILIEVO, AL MOMENTO, ... (romadailynews)
Viabilità DEL 9 MARZO 2024 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA ... (romadailynews)
Viabilità DEL 9 MARZO 2024 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE-Roma A CAUSA DI UN INCIDENTE ... (romadailynews)
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