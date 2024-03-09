Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2024 ore 11 | 30

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Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2024 ore 11:30 (Di sabato 9 marzo 2024) Viabilità DEL 9 MARZO 2024 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA; CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, MENTRE RIGUARDO ALLE CONSOLARI CI SONO RALLENTAMENTI SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLA CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, E CASILINA TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA; PROSEGUENDO SULLA CASILINA SEGNALIAMO INOLTRE ULTERIORI CODE ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO IN DIREZIONE DI PALESTRINA. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral
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