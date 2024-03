Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 9 marzo 2024)DEL 9 MARZOORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANON CI SONO SEGNANI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA DOVE LA CIRCONE E’ NELLA NORMA; RACCOMANDIAMO COMUNQUE PRUDENZA NELLA GUIDA PER LA PIOGGIA IN CORSO SUL TERRITORIO, AL RIGUARDO RICORDIAMO L’ALLERTA METEO PER LE PROSSIME ORE, CON PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE. PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA DIRAMAZIONESUD, DALLE 22 DI STASERA E FINO ALLE 6.00 DI DOMANI 10 MARZO SARA’ CHIUSO PER LAVORI LO SVINCOLO DI MONTEPORZIO CATONE IN ENTRATA PER IL TRAFFICO DIRETTO VERSO IL RACCORDO ANULARE; IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE L’USCITA PER SAN CESAREO. DA GIANGUIDO ...