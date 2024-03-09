Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2024 ore 10:30 (Di sabato 9 marzo 2024) Viabilità DEL 9 MARZO 2024 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NON CI SONO SEGNALazioNI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA DOVE LA CIRCOLazioNE E’ NELLA NORMA; RACCOMANDIAMO COMUNQUE PRUDENZA NELLA GUIDA PER LA PIOGGIA IN CORSO SUL TERRITORIO, AL RIGUARDO RICORDIAMO L’ALLERTA METEO PER LE PROSSIME ORE, CON PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE. PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, DALLE 22 DI STASERA E FINO ALLE 6.00 DI DOMANI 10 MARZO SARA’ CHIUSO PER LAVORI LO SVINCOLO DI MONTEPORZIO CATONE IN ENTRATA PER IL TRAFFICO DIRETTO VERSO IL RACCORDO ANULARE; IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE L’USCITA PER SAN CESAREO. DA GIANGUIDO ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
Viabilità DEL 9 MARZO 2024 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA ... (romadailynews)
Viabilità DEL 9 MARZO 2024 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE-Roma A CAUSA DI UN INCIDENTE ... (romadailynews)
Viabilità DEL 9 MARZO 2024 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE-Roma SEGNALATO UN INCIDENTE TRA ... (romadailynews)
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