Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2024 ore 09:30 (Di sabato 9 marzo 2024) Viabilità DEL 9 MARZO 2024 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; RACCOMANDIAMO COMUNQUE PRUDENZA NELLA GUIDA PER LA PIOGGIA IN CORSO SUL TERRITORIO, AL RIGUARDO RICORDIAMO L’ALLERTA METEO PER LE PROSSIME ORE, CON PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE. PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE DI SORA FINO AL 27 MARZO CHIUSO PER LAVORI IL TRATTO DAL KM 15+100 AL KM 15+300 ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO IN LOCALITÀ FOSSO DEL NIBBIO NEL COMUNE DI ALVITO, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
Viabilità DEL 9 MARZO 2024 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE-Roma A CAUSA DI UN INCIDENTE ... (romadailynews)
Viabilità DEL 9 MARZO 2024 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE-Roma SEGNALATO UN INCIDENTE TRA ... (romadailynews)
Viabilità DEL 8 marzo 2024 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL PERCORRENDO LA Roma FIUMICINO SI RALLENTA TRA PARCO DE MEDICI E VIA ISACCO NEWTON DIREZIONE EUR IN ... (romadailynews)
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