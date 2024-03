Via libera alla serie tv su Amanda Knox | Monica Lewinsky tra i produttori

(Di sabato 9 marzo 2024) Latv susi farà . Hulu, il canale in streaming della Disney, ha dato luce verdedrammatizzazione della vicenda giudiziaria che vide l'ex studentessa di Seattle accusata in Italia e poi assolta dell'omicidio della sua coinquilina Meredith Kercher. La stessaè tra iassieme con, l'ex stagista coinvolta con l'allora presidente Bill Clinton nello...

’Adotta un’area verde’. Via libera al progetto del Comune : "La città dei fiori sia un esempio". Nei prossimi giorni, sul sito del Comune di Pescia, apparirà il bando del progetto ‘Adotta un’area verde’. Il sindaco Riccardo Franchi lo ha presentato, ... (Leggi)

La parabola del Ppe : dal Green deal al via libera a misure che accontentano le lobby di agrobusiness e industria. E ora promette un dietrofront sulle auto. Il Partito popolare europeo ha boicottato ciò che aveva costruito. È scritto tra le righe del nuovo programma, che è lo specchio delle due anime del partito e ... (Leggi)

Valutazione alla scuola primaria - dopo il via libera del Parlamento sarà un’ordinanza ministeriale a stabilire i nuovi criteri. Il governo ha annunciato un cambiamento significativo nella Valutazione degli studenti della scuola primaria . A partire dal prossimo anno scolastico, i ... (Leggi)

INFERMERIA, Via libera Kouamè, Quarta e Arthur...: La squadra, rientrata in piena notte da Budapest, ha avuto il giorno libero per scaricare la fatica e l'adrenalina di una partita tiratissima fino al 95'. Giorno libero che ogni viola ha ...firenzeviola

Gruppo friulano si fa avanti per riaprire i locali della Prosciutterie Dall’Ava: La sentenza che ha decretato il fallimento della Prosciutterie srl è stata pronunciata dal collegio presieduto dal giudice Francesco Venier, a fronte dei ricorsi depositati dagli avvocati Massimo ...messaggeroveneto.gelocal

De Laurentiis, avanti tutta su Bagnoli. Serve una modifica del piano urbanistico: Il presidente del Napoli è seriamente intenzionato a portare avanti il suo progetto di costruire un nuovo stadio a Bagnolai.areanapoli