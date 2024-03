Verstappen | Red Bull e Mercedes | il fantamercato accende il Mondiale 2024

In totale emergenza, per il pesante forfait di Carlos Sainz (operato per appendicite), la Ferrari ha limitato i danni in qualche modo nelle qualifiche per il Gran Premio dell’Arabia Saudita 2024 di ... (oasport)

Jeddah, 9 marzo 2024 – Dopo il caso Horner, è ancora bufera per la Red Bull . Nonostante l'ennesima pole position conquistata da Max Verstappen nel Gp dell'Arabia Saudita, a scuotere ancora il team è ... (sport.quotidiano)

Cosa hanno discusso Jos Verstappen e Horner durante il loro colloquio in Bahrain: Jos Verstappen è ancora convinto che Christian Horner debba lasciare la Red Bull Racing. I due hanno avuto una conversazione in Bahrain, ma la pace non sembra essere stata fatta. Jos spiega di cosa ha ...msn

Red Bull, scoppia un nuovo caso: Marko sospeso Mai visto Verstappen così furioso: Verstappen difende Marko L'olandese ha spesso legato il suo destino in Red Bull a quello del consigliere. "Ho sempre detto nella squadra, alle persone in posizioni elevate, che lui era una parte ...corrieredellosport

F1, Jos Verstappen incalza ancora Horner: “La situazione sta incidendo su Max. Solidale con la donna coinvolta”: Jos Verstappen non è presente a Jeddah, dove si sta per disputare il Gran Premio d'Arabia Saudita di Formula Uno, ma non manca di aggiungere un capitolo alla querelle interna al team Red Bull. Il Chri ...oasport