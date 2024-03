Verstappen | Red Bull e Mercedes | il fantamercato accende il Mondiale 2024

(Di sabato 9 marzo 2024) Pubblicato il 9 Marzo,(Adnkronos) – Max, la, Helmut Marko e il caos Red. Ildi Formula 1 è appena iniziato e promette di regalare spunti anche fuori dalla pista. I riflettori sono puntati su Max, campione del mondo con la Rede leader iridato dopo il trionfo nel Gp del Bahrain, primo appuntamento stagionale. Il fenomeno olandese ha un contratto fino al 2028 con 'il team con le ali'. Il suo futuro, però, è tutto da scrivere., non è un segreto, è il sogno della, che a fine stagione saluterà Lewis Hamilton, destinato a trasferirsi alla Ferrari. E chi meglio del nuovo fenomeno per sostituire il campione dei record? La Red ...

Jeddah, 9 marzo 2024 – Dopo il caso Horner, è ancora bufera per la Red Bull . Nonostante l'ennesima pole position conquistata da Max Verstappen nel Gp dell'Arabia Saudita, a scuotere ancora il team è ... (sport.quotidiano)

Cosa hanno discusso Jos Verstappen e Horner durante il loro colloquio in Bahrain: Jos Verstappen è ancora convinto che Christian Horner debba lasciare la Red Bull Racing. I due hanno avuto una conversazione in Bahrain, ma la pace non sembra essere stata fatta. Jos spiega di cosa ha ...msn

Red Bull, scoppia un nuovo caso: Marko sospeso Mai visto Verstappen così furioso: Verstappen difende Marko L'olandese ha spesso legato il suo destino in Red Bull a quello del consigliere. "Ho sempre detto nella squadra, alle persone in posizioni elevate, che lui era una parte ...corrieredellosport

F1, Jos Verstappen incalza ancora Horner: “La situazione sta incidendo su Max. Solidale con la donna coinvolta”: Jos Verstappen non è presente a Jeddah, dove si sta per disputare il Gran Premio d'Arabia Saudita di Formula Uno, ma non manca di aggiungere un capitolo alla querelle interna al team Red Bull. Il Chri ...oasport