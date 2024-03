Verstappen d’Arabia | centesimo podio e solito dominio Leclerc e un super Bearman fanno il massimo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 9 marzo 2024) Una bella gara a Jeddah, che viene sparigliata nelle fasi iniziali dalerrore di Stroll, ma che alla fine termina come ci si poteva ampiamente aspettare: Maxnon sbaglia niente e vince anche la seconda gara stagionale, la cinquantasei in carriera nonostante gli appena ventisei anni, per ilin carriera. Numeri da capogiro per il tre volte campione iridato, che anche in Arabia Saudita si prende la scena fino quasi a non essere mai inquadrato: dopo essersi difeso bene in partenza, lasciandoa lottare con Perez, inizia la sua fuga e dopo cinquanta giri chiude con un vantaggio di tredici secondi abbondanti sul suo compagno di squadra. Già, non è il Checo sonnecchioso dello scorso anno, ma il messicano è in grado di far fruttare lo strapotere della Red Bull facendo ...