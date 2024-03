Verso la notte degli Oscar | Oppenheimer entrerà nella storia? Sarà tutto rosa in onore di Barbie? I temi e le nomination

(Di sabato 9 marzo 2024) Cresce l’attesa per la seratache si terràitaliana tra domenica e lunedì . Molte sono le domande a cui gli esperti stanno cercando una risposta nello stilare iprincipali di un’edizione, la numero 96, equilibrata e molto incerta.? Chi vincerà la gara per la migliore attrice? E Martin Scorsese potrebbe tornare a casa...

I BAFTA 2024 verso la notte degli Oscar. Si è tenuta la settantaquattresima edizione dei premi BAFTA , i riconoscimenti annuali della British Academy of Film and Television. Considerati gli Oscar ... (Leggi)

Super Tuesday - la “notte fantastica” di Trump chiude la partita : Haley verso il ritiro. È atteso per oggi il passo indietro di Nikki Haley dalla corsa per la Casa Bianca. A riferirlo è stata la Cnn, citando fonti informate, all’indomani del ... (Leggi)

Francia: crolla palazzo a Tolosa, si scava sotto le macerie: Parigi, 9 mar. (Adnkronos) - E' crollato nella notte un edificio a tre piani a Tolosa, in Francia. Il palazzo era stato evacuato nei giorni scorsi, ma le autorità stanno conducendo ricerche sotto le ...lagazzettadelmezzogiorno

Cillian Murphy: la dieta folle dell’attore irlandese per vestire i panni di «Oppenheimer»: Tra sacrifici e dedizione estrema, ecco la dieta non convenzionale che ha determinato la trasformazione di Cillian Murphy per il suo ruolo da Oscar in «Oppenheimer» ...corriere

Mai più panini in piena notte. Addio al chiosco ”Bono Bao“: bere qualcosa o semplicemente per stare in compagnia con i propri amici prima di spostarsi per andarsi a divertire in altri locali o di ritorno Verso casa. Conquistati da questa piccola attività ...lanazione