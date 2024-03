Veronesi suona per il candidato di Fdi in Abruzzo E il ‘suo’ Comitato Puccini affonda nonostante 10 milioni di euro pubblici

(Di sabato 9 marzo 2024) Guida ilNazionale per il centenario della morte di Giacomochecome il Titanic insieme a 10di fondi, ma trova il tempo perre il piano in favore deldi Fdi in: “StringiamCi a Marsilio”. Il maestro Alberto, figlio del celebre oncologo Umberto, presidente e direttore artistico del, annuncia un “piccolo tour elettorale” partito giovedì 7 marzo dall’Aquila che toccherà Chieti e Pescara con tanto di “volantinaggio per testimoniare il sostegno del maestro al governatore uscente alle regionali del 10 marzo”. E vai a sapere se l’endorsement sarà una cosa buona per Marsilio:da 20 anni si candida ovunque e con tutte le ...

