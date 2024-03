Verissimo | ospiti e anticipazioni sabato 9 marzo | Cecilia e Ignazio verso il “sì”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 9 marzo 2024) Appuntamento fisso per, il programma condotto da Silvia Toffanin: come di consueto, ormai, va in onda al weekend. Glie ledi2024 ci portano alla scoperta di una puntata ricca di emozioni: Riccardo Scamarcio parla della nuova esperienza cinematografica, ovvero il film Race for Glory: Audi vs Lancia, ma non manca il momento super romantico conRodriguez eMoser che discuteranno dei dettagli del loro imminente matrimonio dopo ben 7 anni di fidanzamento., glidi2024 A partire dalle ore 16,30 su Canale5 torna2024: alla conduzione ...