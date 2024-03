Verissimo | gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi | sabato 9 marzo 2024

(Di sabato 9 marzo 2024)del 9su Canale 5, alle ore 16,30 su Canale 5 va in, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, lee glidiin...

Ritorna “Verissimo” , talk condotto da Silvia Toffanin nel weekend 9 e 10 marzo in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5 Verissimo, gli ospiti del 9 e 10 marzo Sabato: A Verissimo si ... (metropolitanmagazine)

sabato 9 e domenica 10 marzo 2024 tornano gli appuntamenti in tv con Verissimo , domenica In e Che Tempo Che Fa. Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio avranno nei loro salotti tanti volti noti ... (fanpage)

LIBRI - "Maria Callas, la tua voce parla ancora", di Geminello Preterossi e di Eduardo Savarese: Geminello Preterossi ed Eduardo Savarese, da sempre appassionati d’arte e di musica, con questo saggio a due voci vogliono rendere omaggio a una delle più grandi artiste: Maria Callas. Attraverso la l ...napolimagazine

Verissimo, le anticipazioni: gli ospiti di sabato 9 marzo: Questo fine settimana torna il doppio appuntamento con Verissimo di Silvia Toffanin. La nuova puntata andrà in onda a partire dalle 16.30.tvdaily

Terra amara, slitta il finale della soap: Mediaset la conferma in palinsesto fino a maggio: Per la serie che vede protagonista Zuleyha invece l'appuntamento proseguirà in prima serata il venerdì e poi la domenica pomeriggio, prima di Verissimo, quando termineranno gli appuntamenti con il ...it.blastingnews