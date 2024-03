Veretout prova a difendere Gattuso | «è un grande allenatore Noi giocatori i responsabili del suo esonero»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 9 marzo 2024), ex centrocampista della Roma ora al Marsiglia, ha preso le difese dell’esonerato. Le parole del centrocampista riportate da So Foot. «Prima di essere unè unuomo. Nello spogliatoio era vicino a tutti. Nessuno può dire il contrario nel club. Se se n’è andato, siamo i primi. Eravamo noi in campo e non siamo riusciti a vincere. Oggi abbiamo un nuovoche ha la rosa al completo. Iche sono partiti per la Coppa d’Africa hanno avuto dei problemi, ci sono stati anche molti infortuni. Tutto ciò è andato a suo sfavore. So che si riprenderà e farà grandi cose». Numeri alla mano, l’diha rivitalizzato il Marsiglia Senza ...