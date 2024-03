Vela | Germani-Bertuzzi ancora in top 3 ai Mondiali 2024 di 49erFX dopo la seconda giornata di Flotta Gold

(Di sabato 9 marzo 2024) Arrivano buone notizie da Lanzarote, isola della Spagna che ospita questo fine settimana i Campionatidi, specialità 49er e. Proprio nella prova femminile Janae Giorgiahanno consolidato il terzo posto in classifica, arrivando a 114 punti netti. In unadiFleet contrassegnata da tre regate, le azzurre hanno chiuso la prima ottenendo la sesta posizione, per poi rendersi artefici di unaprova incolore, dove è arrivato solo un venticinquesimo posto. Ma nell’ultimo segmento in programma il binomio italiano ha raggiunto la terza piazza, staccando di due punti le inseguitrici oceaniche Lara Harding-Annie Wilmot, quarte con 112 punti. Al comando restano ...

