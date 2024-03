Valbisenzio Academy Alla fuga servono punti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Prima della classe pronta ad allungare ulteriormente, inseguitrici intenzionate a non mollare. E’ la preview della ventitreesima giornata del campionato di Terza Categoria, pronta a prendere il via alle 14,30 odierne. E per una volta, quasi tutte le attuali principali protagoniste giocheranno oggi. Iniziando dcapolista: gli uomini di coach Imbriano, primi in classifica con 52, vanno nella tana del Montepiano fanalino di coda e partono ovviamente con i favori del pronostico: difficile immaginare una "stecca". Anche per questo, chi insegue non potrà sbagliare, a partire da La Briglia Vaiano che segue a sei lunghezze di distanza: i vaianesi riceveranno il Carmignano e puntano a fare bottino pieno contro un avversario in ripresa. Anche perché in caso contrario, il San Giusto potrebbe ...