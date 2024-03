Usa | distrutti 15 droni Houthi mar Rosso

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 9 marzo 2024) 9.00 Il Comando centrale Usa (Centcom) ha spiegato in un tweet che nella notte la Marina americana e le navi della coalizione nella regione hanno distrutto 15con cui gliavevano sferrato un attacco nel Mare nel Golfo di Aden. L'attacco degli, spiega il Centcom,costituisce una minaccia per le navi mercantili e per questa ragione sono state intraprese azioni "per proteggere la libertà di navigazione e rendere le acque internazionali più sicure".