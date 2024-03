Usa terrorizzati da Putin Preparazione per l' attacco nucleare | la rivelazione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 9 marzo 2024) Alla fine del 2022, gli Stati Uniti hanno iniziato a «prepararsi rigorosamente» per un potenzialerusso all'Ucraina con un'arma, in quello che sarebbe stato il primodi questo genere in guerra da quando gli Stati Uniti hanno sganciato le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki quasi ottanta anni fa. A rivelarlo è stata la Cnn, citando due alti funzionari dell'amministrazione Usa. Il giornalista della Cnn, Jim Sciutto, aveva già riferito nel 2022 per la prima volta che i funzionari statunitensi erano preoccupati per l'utilizzo da parte della Russia di un'armatattica, ma nel suo nuovo libro, «The Return of Great Powers», in uscita il 12 marzo, rivela dettagli esclusivi sul livello senza precedenti di pianificazione di emergenza effettuata e come i funzionari più in alto ...