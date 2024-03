USA | “botta e risposta” tra Trump e Biden | gravi accuse

(Di sabato 9 marzo 2024) USA, incandescente “” nelle ultime ore tra Donalde JoeNon si tratterebbe affatto della prima volta che i due si rendono protagonisti di pesanti. E’ anche più che “normale” visto che tra pochissimi mesi si contenderanno la presidenza degli USA. Donaldvuole ritornarci dopo essere stato “cacciato fuori” nel 2020 proprio da Joeche spera nella riconferma da parte della popolazione. I due continuano a punzecchiarsi a distanza. Subito dopo il discorso, sullo Stato dell’Unione di, da parte di quest’ultimo non si è fatto attendere il commento del tycoon. Donalde Joe(Foto Facebook) Cityrumors.itSi è soffermato, ...

L'ultima puntata di Domenica In, quella che abbraccia al Teatro Ariston di Sanremo tutti i cantanti che si sono esibiti nella settimana del Festival, Mara Venier non la dimenticherà più. Ha dovuto ... (liberoquotidiano)

Forte litigio oggi al GF durante il pranzo. Federico è stato accusato di finire il cibo e quindi ha sbotta to Urla ndo L'articolo Urla a tavola a causa del cibo! Federico sbotta , la regia stacca ... (novella2000)

Congresso Usa sullo Stato dell’Unione, Trump attacca: “Biden è una minaccia per la democrazia”: Congresso Usa Stato dell'Unione Trump attacca Biden sul tutti i fronti. Dalla minaccia per la democrazia alla situazione in Medio Oriente ...tag24

Ucraina e rischio per soldati italiani Duro botta e risposta tra Orsini e ministero Difesa: Il Professore: 'Tutto ciò che ho scritto nel mio articolo per il Fatto quotidiano è vero e documentato'. Ma il ministero ha smentito le sue affermazioni sul pericolo per i militari italiani ...adnkronos

botta e risposta Schlein-Roccella su decisione Tribunale Padova: (ANSA) – ROMA, 05 MAR – Doppio botta e risposta tra la segretaria del Pd Elly Schlein e la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella. Nodo del contendere la ...espansionetv