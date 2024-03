Uova di Pasqua sempre più care | in un anno aumenti del 24%

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 9 marzo 2024) ROMA – L’uovo di“conterrà quest’una bruttissima sorpresa per gli italiani”. I prezzi del prodotto tipico delle festivitàli hinfatti registratomedi rispetto allo scorsodel 24% dopo il +15% fatto registrare nel 2023. La denuncia arriva dal Codacons, che ha realizzato uno studio mettendo a confronto i prezzi al pubblico della2023 con quelli di quest’. L’uovo per bambini di una delle marche più diffuse in Italia, che ha un prezzo fisso indipendentemente dal punto vendita, passa nella versione da 150 grammi dai 9,99 euro dello scorsoagli attuali 11,99 euro, con un incremento netto di 2 euro (+20%). Ledi fascia più alta per adulti, con cioccolato al latte o ...