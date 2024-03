Uomo investito da treno | è grave

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di sabato 9 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoUn incidente ferroviario si è verificato poco fa a Castellaneta. Secondo le poche informazioni in nostro possesso, unsarebbe statoda un convoglio in transito. Non è ancora chiara la natura dell’incidente. Sul posto Polizia Ferroviaria e sanitari del 118. L’è stato trasportato in codice rosso in ospedale, le sue condizioni sarebbero gravi. +++ Notizia in aggiornamento +++L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.