Una milionaria normale | la strana storia di quelli che oggi santificano Veronica Lario

(Di sabato 9 marzo 2024) Con un po' di ritardo, anche Aldo Grasso ha deciso di dire la sua sull'infinita saga di Miriam Bartolini, meglio conosciuta con il nome d'arte di. Il critico del Corriere si è gustato il doloroso ritorno davanti alle telecamere dell'ex moglie del Cavaliere, ospite da Maria Latella su SkyTg24. E in preda all'entusiasmo, nella sua rubrica su, ha emesso sentenza: la Bartolini trionfa per la “dignità”, lei sì che conosce «l'arte del passo indietro». Parliamo dell'intervista in cui la madre di Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi se l'è presa con il Tribunale di Milano, che al momento del divorzio «mi ha tolto tutto». Ha attaccato Libero che l'ha definita “una velina ingrata”. «Io subivo ed è difficile combattere contro il potere e la stampa». Ha spiegato di sentirsi «vessata» e ribadito che non è affatto ricca come si ...