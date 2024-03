Mara Venier ieri a Domenica In ha ospitato Barbara d’Urso per il suo atteso comeback televisivo a nove mesi dall’addio a Mediaset. Carmelita ha ammesso di dover ancora elaborare il ‘lutto’ e di ... (biccy)

Una domenica di pioggia, allerta meteo gialla in tutta la Toscana. Neve sull’Appennino: Maltempo, rischio idrogeologico dalle ore 06 fino alla mezzanotte. Pioggia fino a 80-100 mm sulla Lunigiana, Garfagnana e Apuane. Precipitazioni abbondanti attese anche su Appennino Pistoiese ...lanazione

Al Teatro Augusteo Sal Da Vinci in scena con le sue 'Stories': Sal Da Vinci sarà in scena da venerdì 15 a domenica 24 marzo, e da venerdì 12 a domenica 14 ... Lo spettacolo, sottolinea una nota, "unisce il cuore della canzone di Sal con la modernità, con la ...ansa

Abruzzo al voto: perché scommetto su una nuova sconfitta della destra: Anche se ci sono molte differenze tra la consultazione sarda e quella di domenica (in Abruzzo non è previsto il voto disgiunto, Marsilio ha governato per 5 anni, D’Amico in politica è un homo novus), ...huffingtonpost