(Di sabato 9 marzo 2024) AGI -. Il quartiere dela Napoli nella parte tra via Morghen e via Solimena, strade dove lo scorso 21 febbraio una maxivoragine ha provocato già problemi di viabilità e di agibilità in due palazzi, sotto la pioggia battente di questa mattina si è svegliato invaso dal. Un secondo cedimento nella rete fognaria e idrica ha trascinato acqua e terriccio lungo le vie in pendenza, e la forza dell'acqua che urtava contro le saracinesche di locali a piano terra ha anche fatto percepire un boato ai residenti. Ladiha invaso la strada di fianco di uni dei palazzi interessati dalla voragine e poi tutta la zona di via Torrione San Martino, invadendo anche un negozio. L'Abc, l'azienda idrica in house al Comune di Napoli, ha interrotto l'erogazione ...

Una colata di fango di abbatte sul Vomero. Disagi e rabbia: Un secondo cedimento nella rete fognaria e idrica dopo quello del 21 febbraio scorso trascina acqua e terriccio lungo le vie in pendenza. Il sindaco di Napoli annuncia un piano di intervento per il si ...agi

Voragine Vomero: colata di fango causata da rottura by pass. Incontro in Prefettura: I tecnici di ABC - avvisa una nota della Prefettura - stanno operando per individuare la soluzione tecnica migliore per svuotare la voragine e ripristinare il corretto passaggio delle acque. Al ...napolitoday

