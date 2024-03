Una canzone per ogni film candidato agli Oscar – Screen&Music

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di sabato 9 marzo 2024) Da sempre musica e cinema si intrecciano, dando vita ad universi narrativi equiparabili e creando un dialogo che scavalcaconcetto di temporalità. Sempre più spesso, inoltre, assistiamo alla citazione di canzoni o cantanti all’interno delle opere cinematografiche o, viceversa, alla menzione die registi nei testi di alcune tra le più grandi hit mainstream della storia. Ispirati dall’imminente cerimonia di premiazione degli, quindi, in questa puntata della rubrica Screen&Music abbiamo deciso di dedicare il nostro tempo a trovare dei brani che, per contenuto, sound o entrambe le cose, potessero ricordare le dieci pellicole candidate al premio come Migliordel 2024. American Fiction X I’d Rather Fuck You – N.W.A Cover di American Fiction – © Prime VideoEazy-E, membro del collettivo gangsta rap ...