Una Brignone da record | rimonta leggendaria | vince il gigante di Are

(Di sabato 9 marzo 2024) Un'altra impresa di Federica: la campionessa italiana ha vinto anche lo slalomdi Are, in Svezia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Con un'incredibilenella seconda manche, la fuoriclasse azzurra ha chiuso con il miglior tempo totale di 2'11"02. Si tratta della sua 26esima vittoria in carriera in Coppa del Mondo. Secondo posto per la svedese Sara Hector, leader della prima manche con oltre 1" su, arrivata staccata di 0.33 centesimi. Terzo posto per la svizzera Lara Gut-Behrami a +0.40. Quarto posto invece per un'altra azzurra, Marta Bassino, lontana però 1.47 dalla. Gut-Behrami conquista comunque ulteriori punti utili per consolidare la vetta nella classifica generale (dove sale a 1654 contro i 1368 di), ma non può ancora ...

