Un Toro da corrida e Milinkovic fermano il Napoli sull’1-1

(Di sabato 9 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutifermato dal Torino al Maradona, sfuma l’aggancio al quinto posto. Undafrena gli azzurri, reduci da due successi consecutivi. E non basta l’assedio finale. Al triplice fischio, il malumore dello stadio ha un bersaglio prevedibile. Sono fischi copiosi per Orsato, mai amato direttore di gara, col carico di ricordi da incubo. Per il, l’illusione dura tre minuti. Tanti passano dal gol di Kvara al pareggio di Sanabria, tutto nella ripresa. Eppure, la squadra di Calzona suda sette camicie a sbloccarsi. Unrognoso assai lo obbliga agli straordinari. Gli ospiti sono chiusi come una pigna. Si mettono sulle linee di passaggio, a disturbare le verticalizzazioni. Gli azzurri tentano di mettere in pratica il nuovo corso. Calzona vuole pressione alta, ...