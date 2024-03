Un sabato bestiale Concato dagli esordi a oggi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 9 marzo 2024) "Tutte le volte, nonostante le canzoni siano molte, cerco a fatica di mettere dentro qualche brano che è magari meno conosciuto, ma non per questo meno amato. Non è una cosa facile perché il mio pubblico ha la sua scaletta in testa e vuole che canti ogni volta i brani che ama, da ’Domenica’ a ’Guido piano’, da "Fiore di maggio" a ’Gigi’, a ’Rosalina’". Note sofisticate per canzoni così lievi da essere sospinte dal frizzante vento di primavera, brani ironici, spesso profondi, talvolta accorati, sempre azzeccati. Fabio, il crooner gentile del pop made in Italy, è protagonista stasera alle 21 al Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall) di Firenze. Il suo sarà un live seducente, che consentirà al cantautore lombardo, classe 1953, di condurre per mano i suoi fan tra i suoi successi, in un flusso di ricordi, spunti poetici ed emozioni. ...