(Di sabato 9 marzo 2024) ATALANTA. Difficile indovinare lo schieramento che mister Gasperini presenterà domenica 10 marzo (ore 18) a Torino contro lantus per le 28ª giornata di Serie A: probabile un po’ di turnover considerando il tour de force.

Un rompicapo la formazione per la Juve. In porta ci sarà comunque Carnesecchi: ATALANTA. Difficile indovinare lo schieramento che mister Gasperini presenterà domenica 10 marzo (ore 18) a Torino contro la Juventus per le 28ª giornata di Serie A: probabile un po’ di turnover ...ecodibergamo

Lamine Yamal avvisa il Napoli: 1-0 al Maiorca: Una prodezza del baby blaugrana permette a un Barcellona a dir poco sperimentale di battere gli uomini di Aguirre e di ridurre il ritardo dal Real Madrid a 5 lunghezze. Preoccupazione per Raphinha, us ...corrieredellosport

Formazioni a confronto – A Lisbona giornali sviati dal Gasp: la Gazzetta ci casca (molto) meno: Chi si fa prendere in contropiede dalla chance offerta a Gianluca Scamacca, chi al netto dell’annunciato impiego di Juan Musso è comunque scivolato su non pochi tra i 5 giocatori di movimento oggetto ...calcioatalanta