Un piano per S Andrea | Salvaguardare il pino e le antiche suggestioni di un luogo identitario

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 9 marzo 2024) L’idea di proporre un’ipotesi progettuale per valorizzare la piazzetta di Sant’"nasce da una chiacchierata tra amici", racconta l’architetto Giovanni Maffei Cardellini. Nasce dai ricordi d’infanzia trascorsa sul sagrato della chiesa, dove, più di due secoli fa, “il mare placido rompeva a cento metri dalla gradinata“. Così Lorenzo Viani, che a “Il Sant’“ ha dedicato, oltre ad uno scritto, anche un dipinto, canovaccio di quotidianità in cui il bianco nitido della facciata fa da sfondo all’incontro di varia umanità. I borghesi e il popolo. Quei pescatori che per rientrare in porto s’orientavano senza bussola puntando le prue sulla statua marmorea del Santo protettore “visibile dalla foce della Magra a quella del Serchio“. Ma soprattutto questa suggestione progettuale "nasce dalla volontà di custodire l’identità dei luoghi che ...