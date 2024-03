Un altro Ferragosto | come finisce il film di Virzì?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 9 marzo 2024) Undi Paolocon la morte del protagonista Sandro Molino, interpretato da Silvio Orlando. L’uomo si era recato a Ventotene con la sua famigliasuo ultimo desiderio per rivivere le giornate di un agosto che fu. Il sequel di Ferie d’agosto parte ventisette anni dopo con i Molino e i Mazzalupi che tornano, per motivi differenti, sull’isola a largo di Latina. Da un lato c’è Sandro e il figlio Altiero che è un imprenditore digitale ed è sposato con un fotomodello. Dall’c’è Sabrina che è diventata una star del web e sta per sposare Cesare, proprio a Ventotene. Le differenze tra le due famiglie diventeranno ancora una volta banco di prova di due mondi diversi, ma in fondo molto vicini. Ci troveremo dentro a un viaggio nella mediocrità del pensiero ...