Umbria | Pd | ' firma accordo coesione inizio campagna elettorale'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - “Le dichiarazioni della presidente del Consiglio fanno venire in mente 'The Truman show'. Meloni parla di rimettere l'al centro dell'Italia: stanno governando loro da cinque anni con la presidente Tesei, ne sono consapevoli? Laodierna dell'per lo sviluppo e laè soltanto la prima tappa di unache Tesei evidentemente ha già iniziato. Senza dimenticare che si vota anche a Perugia. Ora come in Abruzzo, con la grottesca vicenda del finanziamento della Roma-Pescara, inizieremo, anche in, ad assistere a questo giochino delle tre carte sui fondi europei". Lo affermano Marina Sereni, responsabile Pd per la Salute e la sanità, e Camilla Laureti, responsabile del partito per le Politiche ...