Umbria | Meloni | ‘con accordo sviluppo e coesione 240 mln per 36 progetti’

(Di sabato 9 marzo 2024) Roma, 9 mar. (Adnkronos) – “Con questonoi mettiamo a disposizione di questo territorio quasi 240 milioni di euro che serviranno a finanziare 36 progetti strategici e permetteranno complessivamente di attivare investimenti per 280 milioni di euro”. Lo ha detto la premier Giorgia, a Bastia Umbra per la Firma dell’per loe latra il Governo e la Regione.Di questi 240 mln, in particolare “80 milioni di euro verranno destinati alla riqualificazione, con interventi che sono molto attesi dai cittadini e che avranno una ricaduta diretta sulle comunità locali”. Inoltre 150 milioni saranno destinati “a diversi interventi strategici sulle infrastrutture”, ha detto, riconoscendo come sia difficile politicamente investire e ...