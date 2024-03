Ultimo appuntamento dello ’Sciroppo di teatro’ al Laura Betti con la magia di Lulù

(Di sabato 9 marzo 2024) Con "", lo spettacolo di Claudio Milani (nella foto) in programma domani alle 16,30, si chiude al Teatrodi Casalecchio il cartellone di Sciroppo di Teatro. È la storia di tre fratelli nati in un mattino d’estate, dopo una notte piena di lucciole. Il destino li separerà, conducendoli per tre strade diverse. Ma darà loro tre doni, intelligenza, istinto e cuore, sufficienti per cavarsela, diventare grandi e finalmente ritrovarsi. E? "è lo spirito del bosco – rivela Milani – è tutto azzurro e blu, come il cielo, il mare e l’acqua della sorgente. Ha gli occhi rotondi, la pancia rotonda e il cuore grande. Apiace volare sopra al bosco, scavare gallerie, mangiare. Ma la cosa che sa fare meglio è far nascere le lucciole. Tutti sanno che esiste, ma pochissimi ...

Mad in Italy - domani su Rai 2 sesto ed ultimo appuntamento con gli sketch - monologhi e musica dal Cptv di Napoli. sesto ed ultimo appuntamento con le risate e la leggerezza di “Mad in Italy ”, lo show prodotto da Direzione Intrattenimento Prime time in collaborazione con ... (Leggi)

Maratona di Roma 2024 - sabato 9 marzo l’ultimo appuntamento di preparazione ‘Get Ready’. Si avvicina l’ appuntamento con la Maratona di Roma in programma domenica 17 marzo e domani, sabato 9, sarà l’ultima occasione per testare i ‘Get Ready’ , ... (Leggi)

Quando va in onda Terra amara in prima serata: In Italia la serie va in onda su Canale 5 dal 4 luglio 2022 in day-time e dal 5 novembre al 17 dicembre 2023 per tornare dal 7 gennaio 2024 in prime-time: la prima stagione è stata trasmessa dal 4 ...menchic

Week end 9-10 marzo a Firenze e in Toscana: spettacoli ed eventi: Durata: 1h e 30’, atto unico. Intero € 17 Ridotto (Over 65, convenzioni, under 30) € 15. www.teatrodellatoscana.it appuntamento con la grande musica italiana d’autore al Teatro Cartiere Carrara (ex ...firenzepost

“Codice della strada No, della strage”: in 40 piazze la protesta contro la riforma: Roma e Milano A Roma e Milano l’appuntamento è per domenica 10 marzo. A Roma, alle 11, in piazza Santi Apostoli; a Milano, partirà alle 15.30 dalla Triennale una biciclettata che arriverà vicino alla ...repubblica