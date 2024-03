Ultime Notizie Roma del 09-03-2024 ore 20 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 9 marzo 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio di papà chiede un passo indietro all’ucraina per salvare il suo popolo Il Santo Padre G dall’ inizio dell’ invasione russa intervenuto la Radiotelevisione Svizzera espresso parole impegnative è più forte chi vede la situazione Chi dal popolo che il coraggio della bandiera bianca di negoziare oggi si può negoziare con l’aiuto delle potenziali e internazionali e poi la parola negoziare coraggiosa Quando vedi che sei sconfitto che le cose non vanno come avere il coraggio di negoziare vergogna ma con quante morti finirà ti domanda il papà negoziare in tempo cercare qualche paese che faccia da mediatore andiamo ora in Medio Oriente secondo i media italiani alle famiglie degli ostaggi sono arrivati i segnali di vita dei loro parenti ancora per il genere a Gaza Intanto il presidente ...