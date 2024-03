Ultime Notizie Roma del 09-03-2024 ore 19 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 9 marzo 2024)dailynews radiogiornale e ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la Guardia di Finanza di Bologna recuperato a tassazione 11 milioni di euro conducendo accertamenti su 4 influencer bolognesi seguiti da 50 milioni di follower su 5 Digital Creator attivi su piattaforme oliphant e escort Advisor le indagini partite da fine 2022 hanno ricostruito i proventi ottenuti dalle pubblicazione di post sui social e anche da collaborazioni avviate con alcune aziende il maltempo in primo piano disagi e rabbia il quartiere del Vomero Napoli nella parte tra via Morghen e via Solimena strade dove lo scorso XXI Febbraio una maxi voragine avvocato già problemi di viabilità e agibilità in Due Palazzi sotto la pioggia battente di questa mattina si è svegliato invaso dal fango un secondo cedimento nella rete fognaria e idrica trascina poi terriccio ...