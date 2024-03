Ultime Notizie Roma del 09-03-2024 ore 11 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 9 marzo 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano guerra medioriente primo piano si sta rivelando pericolosa oltre che insufficiente la consegna degli aiuti umanitari a Gaza con il paracadute almeno 5 persone sono Infatti morte schiacciate dopo essere colpiti dai pacchi Lancia TV aerei ha la popolazione finito ieri Al Jazira spiegando che è un paracadute non si è aperto facendo cadere gli scatoloni sulle persone che si stavano radunando in gran numero per prendere i pacchi secondo le primedelle persone sono rimaste uccise sul posto Mentre gravemente ferite sono morte dopo essere state ricoverate dopo la strage di Civili in attesa del camion di aiuti umanitari a Gaza lo scorso 29 febbraio diversi paesi è stata paracadutare aiuti nel territorio palestinese ma il metodo si sta rivelando ...