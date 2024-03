Ultime Notizie Roma del 09-03-2024 ore 08 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 9 marzo 2024)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione studio Giuliano Ferrigno D Oriente la Casa Bianca scrive in una nota ufficiale la situazione Umanitaria Gazza è terribile con la famiglia paretine d’innocente bambini alla disperata ricerca di beni di prima necessità Ecco perché si legge la Commissione Europea Germania Grecia Italia Paesi Bassi la Repubblica di Cipro gli Emirati Arabi Uniti Regno Unito e gli Stati Uniti hanno annunciato l’intenzione di aprire un corridoio Marittimo dell’assistenza Umanitaria via Mare la vita e si è felici però nella canzone iniziativa che delinea un meccanismo per il trasporto sicuro degli aiuti la cifra Garda via mare è stata parte integrante dello sforzo congiunto per avviare un corridoio io ci proseguire la Casa Bianca convocherà presso altri funzionali e di come si può accelerare questo canale Marittimo sostenendo coloro che ne ...