Ultime Notizie Roma del 09-03-2024 ore 07 | 10

(Di sabato 9 marzo 2024)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione sabato 9 marzo al microfono Giuliano Ferrigno si sta rivelando pericolosa oltre che insufficiente la consegna degli aiuti umanitari a Gaza con il paracadute almeno 5 persone sono Infatti morte schiacciate dopo essere state colpite dai pacchi Lancia TV aerei ha la popolazione riferito ieri Al Jazira spiegando che un paracadute non si è aperto facendo cadere gli scatoloni sulle persone che si stavano radunando in gran numero per prendere i pacchi secondo le primedelle persone sono rimaste uccise sul posto gravemente ferite sono morte dopo essere state ricoverate dopo la strage di Civili in attesa del camion di aiuti umanitari a Gaza lo scorso 29 febbraio diversi paesi hanno iniziato a paracadutare aiuti nel territorio faresti il metodo si sta rivelando difficile È pericoloso oltre che ...