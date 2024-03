Uisp Kickers Narnali in volo Il primato è ipotecato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Col pareggio a reti bianche nello scontro diretto iipotecano ilnella prima fase del campionato di calcio a 11 organizzato dall’Prato. La capolista impatta 0-0 a Comeana contro la diretta rivale per il titolo: il Giusti Stefano. Una partita tiratissima, col risultato che alla fine premia in classifica la prima della classe, che mantiene cinque punti di vantaggio sul Giusti Stefano, avendo tra l’altro una gara disputata in meno. Tutto invariato anche nella lotta per il gradino più basso del podio del campionato: il Signa 2007 vince e si mantiene a +2 sul Tavola a sua volta vincente nell’ultima giornata. Entrando nel dettaglio dei match il Signa 2007 si impone 6-2 sulla Polisportiva Sant’Andrea per merito delle doppietta di Saggio, Vanaria e Mancini. Per gli avversari in gol Fratini e ...