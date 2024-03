UFFICIALE | Cody Rhodes e Seth Rollins accettano la sfida | il Tag-Team Match con la Bloodline a Wrestlemania è realtà

(Di sabato 9 marzo 2024) Dopo un davvero intenso confronto durante la puntata di Smackdown andata in scene nella notte,hanno accettato lalanciata dalla, e da Roman Reigns-The Rock nello specifico, con Triple H che ha successivamente ufficializzato il tanto atteso tag-che sarà il main event della prima notte diXL. Successivamente l’American Nightmare ha reso il favore al Brahma Bull, schiaffeggiandolo come successo, a parti invertite, durante laKickoff Conference di qualche settimana fa. Confermata la stipulazione con mille clausole, il recap Confermata in toto la stipulazione: sevinceranno il ...

Cody Rhodes e Seth Rollins accettano la sfida di The Rock: Cody Rhodes e Seth Rollins hanno ufficialmente accettato la sfida lanciata da The Rock la settimana scorsa.theshieldofwrestling

WWE: Si lavora per avere The Rock in Arabia Saudita: La WWE che presto volerà di nuovo in Arabia Saudita, sembra voler portare con se anche The Rock, come qualcuno voleva fin dal principio ...spaziowrestling

Cody Ray Thompson filmografia: Filmografia di Cody Ray Thompson elenco dei film con video recensioni trama trailer successi da oscar film inediti che hanno protagonista o comparsa ...comingsoon