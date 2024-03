Udinese | Cioffi | «Pereyra si è allenato | ecco la decisione»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 9 marzo 2024) Le parole di Gabrielere dell’, nella conferenza stampa in vista della Lazio. I dettagli Gabrieleha parlato nella conferenza stampa in vista di Lazio-. PARTITA – «Siamo concentrati, siamo motivati, vogliosi, ricerchiamo il coraggio ma la squadra ha sempre avuto coraggio. Non voglio difendere niente, ma la squadra toppa un tempo a Genova, giocando poi una ripresa di carattere con un uomo in meno. La gara con la Salernitana è condizionata da un’ingenuità, ma la squadra ha dimostrato di essere presente e lo dimostreremo lunedì. Gli episodi dei singoli non sono stati sottovalutati». MOMENTO – «Sì è il momento più complicato ma troveremo la soluzione. L’assenza di Walace è pesante ma sono convinto che chi lo sostiuirà farà una grande partita. ...