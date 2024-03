Ucraina-Russia | il Papa | “Quando sei sconfitto devi avere il coraggio di negoziare”

Russia chiede al Consiglio ONU riunione su dichiarazioni di Macron: Sabato la Russia ha chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per discutere l'idea del presidente francese Emmanuel Macron di inviare truppe della NATO in Ucraina.osservatoriosullalegalita

The Sinking City 2 e la guerra in Ucraina: Frogwares chiede aiuto su Kickstarter: I problemi da affrontare a causa dell'invasione russa spinge il team ucraino di Frogwares a chiedere aiuto alla community per sviluppare The Sinking City 2 ...everyeye

Il Papa sulla guerra Ucraina-Russia: "Kiev abbia il coraggio di alzare bandiera bianca per negoziare": Hai vergogna, ma con quante morti finirà Negoziare in tempo, cercare qualche paese che faccia da mediatore. Nella guerra in Ucraina, ce ne sono tanti. La Turchia, si è offerta. E altri. Non abbiate ...tg.la7