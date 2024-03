Ucraina-Russia | il Papa | “Quando sei sconfitto devi avere il coraggio di negoziare”

Roma, 9 marzo 2024 - Gli Stati Uniti hanno temuto lo scoppio una guerra nucleare nel 2022 , in quel periodo il Pentagono ha iniziato a "prepararsi rigorosamente" per un possibile utilizzo da parte ... (quotidiano)

The Sinking City 2 e la guerra in Ucraina: Frogwares chiede aiuto su Kickstarter: I problemi da affrontare a causa dell'invasione russa spinge il team ucraino di Frogwares a chiedere aiuto alla community per sviluppare The Sinking City 2 ...everyeye

Il Papa sulla guerra Ucraina-Russia: "Kiev abbia il coraggio di alzare bandiera bianca per negoziare": Hai vergogna, ma con quante morti finirà Negoziare in tempo, cercare qualche paese che faccia da mediatore. Nella guerra in Ucraina, ce ne sono tanti. La Turchia, si è offerta. E altri. Non abbiate ...tg.la7

Ucraina-Russia, per il Papa "chi è sconfitto deve negoziare": "E' più forte chi vede la situazione, chi pensa al popolo, chi ha il coraggio della bandiera bianca, di negoziare. Oggi si può negoziare con l'aiuto delle potenze… Leggi ...informazione