Ucraina | Papa Francesco | «Abbia il coraggio di alzare bandiera bianca La parola negoziare è coraggiosa» E su Gaza «guerra creata da due irresponsabili»

“E’ più forte chi vede la situazione, chi pensa al popolo, chi ha il coraggio della bandiera bianca , di negozi are. Oggi si può negozi are con l’aiuto delle potenze internazionali. La parola negozi are ... (ildenaro)

Papa: guerra in Ucraina, “non abbiate paura di negoziare”: Afferma il Papa parlando della guerra in Ucraina: “Quando vedi che sei sconfitto, che le cose non vanno, occorre avere il coraggio di negoziare. Hai vergogna, ma con quante morti finirà Negoziare in ...toscanaoggi

Cameron, contrari all'invio di truppe occidentali in Ucraina: Il ministro degli Esteri britannico David Cameron si oppone all'invio di truppe occidentali in Ucraina, anche per missioni di addestramento, perché potrebbero diventare obiettivi per l'esercito russo.ansa

Il Papa sulla guerra Ucraina-Russia: "Kiev abbia il coraggio di alzare bandiera bianca per negoziare": Hai vergogna, ma con quante morti finirà Negoziare in tempo, cercare qualche paese che faccia da mediatore. Nella guerra in Ucraina, ce ne sono tanti. La Turchia, si è offerta. E altri. Non abbiate ...tg.la7